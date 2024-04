Glasovanje o datumu referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: 43 za, 28 proti

Ljubljana, 25. aprila - Odločitev o izvedbi posvetovalnega referenduma, na katerem bodo volivci odločali o tem, ali naj se z zakonom uredi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, 9. junija so danes podprli poslanci Svobode, del Levice in poslanec Felice Žiža. Proti so bili v SDS, NSi in Mojca Šetinc Pašek. V SD, delu Levice in Ferenc Horvath pa so se vzdržali.