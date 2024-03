Opozicija Stojmenovi Duh med drugim očita odsotnost analize stanja pred nakupom računalnikov

Ljubljana, 28. marca - Opozicijski poslanci so v razpravi med obravnavo interpelacije ministrice Emilije Stojmenove Duh med drugim opozorili, da pred nabavo 13.000 računalnikov ni bila izvedena ustrezna analiza stanja. Poslanci Svobode so na drugi strani izrazili prepričanje, da pri nakupu ne gre za afero, izpostavili pa so tudi nekatere posle prejšnje vlade.