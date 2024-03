Koalicija interpelacije o delu ministrice Stojmenove Duh ne podpira

Ljubljana, 28. marca - Koalicijske poslanske skupine interpelacije o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, v kateri ji SDS očita nevestno in negospodarno delo, ne bodo podprle. Poudarile so, da je iskanje rešitve za razdelitev prenosnih računalnikov res trajalo dolgo, a da je to sedaj rešeno. Predlog SDS tako podpirajo le v NSi.