Novogoriška občina prejela 123 predlogov v okviru participativnega proračuna

Nova Gorica, 23. aprila - Do roka, določenega za oddajo predlogov v okviru participativnega proračuna, so na novogoriški občini prejeli skupno 123 predlogov projektov. Med njimi je 29 projektov mladinskih predlogov, kar pomeni, da so jih podali občani med 15. in 29. letom. Vsi predlagani projekti so objavljeni na spletni strani novogoriške mestne občine.