V Novi Gorici nadaljujejo z uresničevanjem projektov po izbiri občanov

Nova Gorica, 22. julija - V Občini Nova Gorica uresničujejo projekte, ki so jih občani v začetku leta izbrali v okviru participativnega proračuna. Glasove so namenili zlasti projektom s področja urejanja cestne, turistične in športne infrastrukture, kar po mnenju občine kaže na razvojno usmerjenost prebivalstva. Nekatere projekte so že izvedli.