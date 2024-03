Novogoriška občina za participativni proračun namenja 600.000 evrov

Nova Gorica, 5. marca - Mestna občina Nova Gorica začenja postopke za pripravo participativnega proračuna v letošnjem in prihodnjem letu. Projektne predloge občanov bodo zbirali med 15. marcem in 15. aprilom. Za predloge občanov bodo do leta 2026 namenili 600.000 tisoč evrov.