Novogoričani izbrali 33 projektov v okviru participativnega proračuna

Nova Gorica, 21. januarja - V Mestni občini Nova Gorica so občani izglasovali 33 projektov, ki jih bodo v prihodnjih dveh letih uresničili v okviru participativnega proračuna. Glasove so namenili zlasti projektom s področja urejanja cestne, turistične in športne infrastrukture, za katere bo iz občinskega proračuna v dveh letih namenjenih pol milijona evrov.