V Novi Gorici dobili učilnico na prostem

Nova Gorica, 15. novembra - V Borovem gozdičku v Novi Gorici so danes odprli učilnico na prostem. Projekt, ki je bil izglasovan v novogoriškem participativnem proračunu, se je porodil med epidemijo covida-19, ko so bile šole zaprte. Program je Osnovna šola Solkan v preteklosti že izvedla in otroci so z veseljem uporabljali izbrano lokacijo.