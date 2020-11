Novogoriška občina zbira predloge za participativni proračun

Nova Gorica, 18. novembra - Novogoriška občina začenja zbiranje predlogov za participativni proračun. V letih 2021 in 2022 bodo uresničevali tiste projekte iz participativnega proračuna, ki jih bodo občani prijavili do konca tega leta in o njih glasovali januarja. V ta namen bodo iz občinskega proračuna namenili pol milijona evrov, so pojasnili na novinarski konferenci.