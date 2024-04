Ministri G7 z dogovorom o opuščanju elektrarn na premog

Torino, 30. aprila - Ministri držav skupine G7, pristojni za okolje, so se na zasedanju v Torinu danes dogovorili o postopnem opuščanju elektrarn na premog. Točnega datuma sicer niso določili, so se pa v izjavi zavezali postopnemu opuščanju proizvodnje elektrike v elektrarnah na premog, ki niso opremljene z naprednimi filtri, do sredine prihodnjega desetletja.