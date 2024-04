Premier Golob z župani o popoplavni sanaciji

Ljubljana, 15. aprila - Premier Robert Golob se je danes sestal z župani Črne na Koroškem Romano Lesjak, Raven na Koroškem Tomažem Roženom, Ljubnega Franjem Naraločnikom in Luč Klavdijem Strmčnikom ter z njimi spregovoril o poteku popoplavne sanacije. Župani so ob tej priložnosti pohvalili odzivnost vlade, so danes objavili v kabinetu predsednika vlade.