S pomočjo današnjega razpisa tudi do sanacije po avgustovskih poplavah

Ljubljana, 12. aprila - Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu objavil javni razpis za finančne produkte, poimenovane Lokalno občine, Lokalno občine male in Lokalno občine sanacije. Z njim želi izboljšati denimo komunalno, okoljsko, socialno in javno infrastrukturo. Vlogo je mogoče oddati od 29. aprila letos do 31. decembra 2025 oziroma do porabe sredstev.