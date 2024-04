V Zgornji Besnici v ujmi poškodovani most nadomestili z novim

Kranj, 12. aprila - Med številnimi kraji, ki so jih prizadele lanske avgustovske poplave, je tudi Zgornja Besnica v kranjski mestni občini. Voda je močno poškodovala most na Brsc, kjer javna pot premošča potok Besnica. Poškodovani most je bilo treba porušiti, na občini pa so poskrbeli za izgradnjo novega, ki ga bodo danes popoldne tudi uradno odprli.