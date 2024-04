Volk: Slovenija spet žrtev kibernetskega napada, razmere so obvladljive

Ljubljana, 11. aprila - Do težav pri dostopanju do spletnih strani nekaterih državnih organov prihaja zaradi kibernetskega incidenta, ki še traja, vendar so razmere obvladljive, je po današnji seji vlade zatrdil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Premier Robert Golob je ob tem zagotovil dodatna sredstva za kibernetsko varnost, je dodal.