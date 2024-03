Kaj so napadi onemogočanja oz. DDoS-napadi?

Ljubljana, 29. marca - Spletne strani predsednice republike Nataše Pirc Musar in nekaterih drugih državnih organov so bile v zadnjih dneh tarča napadov onemogočanja na daljavo oziroma t. i. DDoS-napadov. Gre za tehnično precej nezahteven napad, s katerim napadalci spletno mesto preplavijo z množičnim prometom, so pojasnili v centru SI-CERT.