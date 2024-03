Kibernetski napadi na spletne strani slovenskih ustanov so se nadaljevali tudi danes

Ljubljana, 29. marca - Kibernetski napadi na spletne strani državnih organov in ustanov so danes nadaljevali. Popoldne je bila tarča kibernetskega napada tudi spletna stran policije, zaradi česar je bila krajši čas nedostopna. Policija zagotavlja, da varovani podatki niso bili ogroženi. Portal 24ur je poročal, da so napadli tudi spletno stran Telekoma Slovenije.