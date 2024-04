Ukom: Tudi med prazniki je prihajalo do občasnih motenj v dostopnosti nekaterih spletnih mest

Ljubljana, 3. aprila - Do občasnih motenj v dostopnosti nekaterih spletnih mest, za katere skrbi ministrstvo za digitalno preobrazbo, je prihajalo tudi konec tedna in med prazniki, so za STA navedli v uradu vlade za komuniciranje (Ukom). V sodelovanju s skrbniki spletnih mest in zunanjimi izvajalci so težave sproti odpravljali, so dodali.