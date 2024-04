Težave z dostopnostjo spletnih strani nekaterih državnih organov

Ljubljana, 10. aprila - Spletna stran Banke Slovenije je nedosegljiva, težave so bile nekaj časa tudi z dostopnostjo vladnega portala gov.si in spletne strani predsednice republike. Na uradu za informacijsko varnost so za STA povedali, da razlogi za težave še niso znani. Poročanja nekaterih medijev, da gre za hekerski napad, niso potrdili.