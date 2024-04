Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 4.)

Ljubljana, 10. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju, ki želi na položaju posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino naslediti Miroslava Lajčaka. Poročale so tudi, da Slovenija, Madžarska in Srbija krepijo sodelovanje na energetskem področju.