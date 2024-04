Po novem predlogu zakona o osebni asistenci bo ustanovljen javni zavod za osebno asistenco

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za delo je v javno razpravo vložilo nov predlog zakona o osebni asistenci. Predvidena je ustanovitev javnega zavoda za osebno asistenco, ki bo zaposloval strokovni kader in osebne asistente. Zavod bo omogočal racionalno organiziranost storitev in ocenjeval upravičenost do storitev, navaja predlog. Rok za pripombe je 3. maj.