Po mnenju društva YHD mora tudi novi zakon o osebni asistenci uporabnikom omogočiti neodvisno življenje

Ljubljana, 6. februarja - Predstavniki YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa in več njihovih somišljenikov je danes opozorilo, da novi zakon o osebni asistenci ne sme spreminjati koncepta zakona in mora uporabnikom omogočiti neodvisno življenje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pozvali, naj upošteva njihova opozorila.