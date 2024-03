Ministrstvo: Sodelovanje med osebno asistentko in uporabnikom, ki je od nje zahteval del dodatka za pomoč, prekinjeno

Ljubljana, 27. marca - Ministrstvo za delo ob informaciji, da naj bi nekateri uporabniki osebne asistence zahtevali od osebnih asistentov del dodatka za pomoč in postrežbo, navaja, da ni seznanjeno s tem, da bi uporabniki to počeli praviloma. V primeru, o katerem je v torek sporočalo društvo YHD, pa je bilo sodelovanje med uporabnikom in asistentom prekinjeno.