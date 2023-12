Po oceni Zagovornika načela enakosti v zakonu o osebni asistenci diskriminatorna tudi spodnja meja 18 let

Ljubljana, 21. decembra - Po oceni Zagovornika načela enakosti je v zakonu o osebni asistenci diskriminatorna ureditev, po kateri je spodnja meja za pridobitev pravic 18 let. Osebe med 15. in 18. letom so namreč v bistvenih pravnih prvinah v primerljivem položaju z osebami z invalidnostmi, ki so dopolnile 18 let, zato zagovornik ministrstvu predlaga spremembo zakona.