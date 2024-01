Ministrstvo zavrača Svetinove navedbe o zmanjševanju obsega osebne asistence

Ljubljana, 15. januarja - Ministrstvo za delo je v odzivu na navedbe varuha človekovih pravic Petra Svetine glede predloga zakona o osebni asistenci zavrnilo navedbe, da se obseg osebne asistence zmanjšuje. Do nje so upravičeni vsi uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena zakona, saj se pogoji za pridobitev pravice niso spremenili, so pojasnili za STA.