Osnutek zakona o osebni asistenci po mnenju zagovornika neupravičeno oži krog upravičencev

Ljubljana, 18. oktobra - Zagovornik načela enakosti ob osnutku zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo in je bil v javni razpravi do nedelje, opozarja, da mora zakon preprečevati in odpravljati negativne učinke invalidnosti na neodvisno življenje ljudi z invalidnostmi. Osnutek pa bi neupravičeno zožil krog upravičencev do osebne asistence, meni.