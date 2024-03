Po ugotovitvah ministrstva občine različno pristopile k načrtovanju obnove po ujmi

Ljubljana/Ravne na Koroškem/Prevalje, 31. marca - Občine so se zelo različno lotile načrtovanja obnove po lanski ujmi, ugotavljajo na ministrstvu za naravne vire in prostor. Z namenom, da se poenotijo pristopi, je ministrstvo občinam posredovalo dopis z navedbo usmeritev. A nekatere občine to razumejo tudi kot oviranje pri načrtovanju boljših rešitev od tistih pred ujmo.