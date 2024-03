SDS s predlogom za popravke interventnih zakonov po ujmi

Ljubljana, 15. marca - Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predloga novel dveh zakonov, ki določata ukrepe za obnovo po lanskih avgustovskih poplavah in zemeljskih plazovih. S prvim predlagajo širitev kroga upravičencev do predplačila za obnovo poškodovanih objektov, z drugim pa odpravo možnosti razlastitev po nujnem postopku.