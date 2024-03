Za določitev lokacije nove gorenjske bolnišnice nova analiza

Jesenice, 14. marca - Ministrstvo za zdravje je naročilo novo analizo, na podlagi katere naj bi določilo lokacijo nove gorenjske regijske bolnišnice, za katero se že nekaj let potegujejo Jesenice, Radovljica in Kranj. Naloga bo predvidoma zaključena v tem mesecu, odločitev pa bo sprejeta po evalvaciji ugotovitev, so na novinarsko vprašanje odgovorili na ministrstvu.