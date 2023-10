V Bohinju in Škofji Loki nove pridobitve v primarnem zdravstvu

Jesenice/Škofja Loka, 11. oktobra - Ob Zdravstvenem domu Bohinj je danes uradno zaživel nov urgentni in izolacijski blok, ki bo zagotovil ločeno obravnavo urgentnih in okuženih bolnikov. Nove pridobitve v primarnem zdravstvu se danes veselijo tudi v Škofji Loki, kjer so odprli nove prostore centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter razvojne ambulante.