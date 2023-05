Na Jesenicah podvomili v smotrnost nove gorenjske regijske bolnišnice

Jesenice, 10. maja - Sogovorniki na okrogli mizi o umestitvi gorenjske regijske bolnišnice, ki jo je danes na Jesenicah pripravila jeseniška občina, so podvomili v smiselnost gradnje nove regijske bolnišnice. Ocenili so, da so trenutno bolj pomembna vlaganja v zdravstveni kader in krajšanje čakalnih dob, hkrati pa še naprej razvijati in širiti obstoječo bolnišnico.