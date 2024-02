V jeseniški bolnišnici odprli nove intenzivne enote

Jesenice, 12. februarja - V Splošni bolnišnici Jesenice so danes slovesno odprli nove intenzivne enote. Kot so poudarili, gre za pomembno pridobitev za bolnike in za zdravstveno osebje, ki je dolga leta intenzivno dejavnost kirurške in internistične službe izvajalo v premajhnih in neustreznih prostorih.