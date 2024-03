Zdravniška stavka: V bolnišnicah na Jesenicah in Golniku primorani prilagoditi delo

Jesenice/Kranj/Golnik, 8. marca - V Splošni bolnišnici Jesenice po umiku soglasij za nadurno delo na večini oddelkov delo poteka po prilagojeni organizacijski shemi. Težave so tudi na Kliniki Golnik, kjer pričakujejo do 20-odstotni upad števila ambulantnih storitev. V gorenjskih zdravstvenih domovih in v kranjski porodnišnici pa večjih težav zaenkrat ne beležijo.