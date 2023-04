Župani pričakujejo hitro odločitev države glede nove gorenjske bolnišnice

Kranj, 25. aprila - V okviru gorenjskega razvojnega foruma, ki ga je danes v Kranju pripravila Akademija Finance, je potekala tudi razprava o lokaciji nove regijske bolnišnice. Župani Jesenic, Radovljice in Kranja, ki se borijo vsak za svojo lokacijo, so se enotno zavzeli za to, da stroka oziroma država čim prej sprejmeta odločitev.