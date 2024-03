Gregorjevo v dediščini znano kot začetek pomladi in pomladanskih del

Ljubljana/Tržič, 12. marca - Gregorjevo, 12. marec, je v slovenski dediščini začetek pomladi in pomladanskih del. V nekdanjih obrtniških krajih na Gorenjskem so do druge svetovne vojne na predvečer godu sv. Gregorja v potoke metali kose lesa z gorečim, v smolo namočenim oblanjem. Šego so v 70. letih prejšnjega stoletja oživili s pomočjo lokalnih turističnih društev in šol.