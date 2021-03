God sv. Gregorja bo napovedal težko pričakovano pomlad

Tržič, 12. marca - Po valentinovem in pustu bo tudi današnji god sv. Gregorja v skladu s kulturno dediščino sporočil, da se bliža težko pričakovana pomlad. Znan je rek, da se na gregorjevo "ptički ženijo", v obrtniških krajih pa so v času, ko so spet delali pri dnevni svetlobi, poznali značilne šege. V sodobnosti jih ohranjajo otroci, a med epidemijo le virtualno.