Spuščanje gregorčkov bo napovedalo nezadržno bližanje koledarske pomladi

Ljubljana/Tržič/Kropa/Kamna Gorica/Preddvor, 11. marca - Koledarska pomlad se nezadržno bliža, kar napovedujejo tudi nekateri dnevi, ki jih posebej obeležimo. Med njimi je gregorjevo. Otroci bodo danes na predvečer godu sv. Gregorja v več krajih spuščali po vodi barčice in spomnili na šego v obrtniških krajih, ko so luč vrgli v vodo in s tem sporočili, da pri delu ne bodo več potrebovali svetilke.