Gregorjevo napoveduje začetek pomladi

Ljubljana/Tržič/Kropa, 12. marca - Po slovenskem ljudskem izročilu se na današnji dan, ko goduje sv. Gregor, ptički ženijo in prihaja pomlad. V obrtniških krajih so v preteklosti daljši dan, ko ni bilo več treba delati pri luči, praznovali s spuščanjem luči po vodi. To šego na predvečer gregorjevega še vedno ohranjajo, letos pa je bila zaradi koronavirusa okrnjena.