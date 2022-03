Gregorjevo nas bo spomnilo na skorajšnji prihod pomladi

Ljubljana, 12. marca - Današnje gregorjevo nas bo spomnilo, da bo zimi kmalu odklenkalo in se bo začela koledarska pomlad. V ljubljanskem živalskem vrtu bodo danes in v nedeljo obiskovalci skupaj z ornitologi izdelovali gnezdilnice za ptice, otroci pa so ponekod že v petek po rekah spuščali barčice ali hišice iz papirja in tako spomnili na staro obrtniško šego.