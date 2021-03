Praznovanje gregorjevega letos v Tržiču drugače kot običajno

Tržič, 5. marca - Letošnje gregorjevo bo v Tržiču drugačno kot običajno. Od danes dalje so gregorčki razstavljeni v izložbah tržiških lokalov in v Galeriji Atrij Občine Tržič, kjer so postavili razstavo z naslovom Kjer hiša stoji, se marsikaj godi. Tradicija gregorjevega je zajeta tudi na zunanjih panojih, gregorčki pa bodo zaplavali po virtualni strugi.