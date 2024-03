S spremembami statuta SDH do enega od virov sredstev za obnovo po ujmah

Ljubljana, 7. marca - Vlada je danes spremenila in dopolnila statut Slovenskega državnega holdinga (SDH), tako da se bo lahko bilančni dobiček holdinga uporabil za financiranje ukrepov za obnovo in razvoj po lanskih ujmah. Ukrep bo veljal pet let, po oceni uprave SDH bi lahko v namenski proračunski sklad za obnovo vplačali okoli 100 milijonov evrov letno.