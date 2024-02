Na okrogli mizi izpostavili gospodarske in družbene koristi zelenega prehoda

Ljubljana, 28. februarja - Pospeševanje zelenega prehoda, s ciljem omejitve rasti globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija, prinaša pomembne družbene in gospodarske koristi, je bilo slišati na okrogli mizi v okviru konference o podnebnem in energetskem načrtovanju v Srednji in Vzhodni Evropi. Po oceni sodelujočih bi morali te koristi ukrepov javnosti bolje predstaviti.