Ljubljana, 2. marca - Oljčno olje je zaradi visoke cene in priljubljenosti pogosto predmet goljufij. Med najbolj razširjenimi oblikami goljufije so mešanje oljčnega olja s cenejšimi olji, napačno označevanje porekla in ponarejanje certifikatov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).