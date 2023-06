Izola v znamenju oljk, vina in rib

Izola, 2. junija - V izolskem mestnem jedru bo danes in v soboto potekal Praznik oljk, vina in rib. Na stojnicah bodo ponujali vino in olje, poskrbljeno bo za ponudbo ribjih jedi - brodeta, sardel, testenin z morskimi sadeži in ostalih dobrot. Prodajali bodo tudi sir, sladice, čokolado, namaze, testenine, tartufe, vloženo zelenjavo in sadje, med ter obrtne izdelke.