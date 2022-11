Svetovni dan oljke spodbuja vrednote miru in modrosti

Ljubljana, 26. novembra - Danes je svetovni dan oljke, čigar namen je zaščititi oljko in spodbujati vrednote miru, modrosti in harmonije, ki jih ta simbolizira. Oljkarstvo je tradicionalna kmetijska panoga v Slovenski Istri in Goriških Brdih, začetki pa segajo v obdobje rimskega cesarstva, so ob tem spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.