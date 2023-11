Inšpekcija začenja nadzor skladiščenja in uporabe oljčnih tropin

Ljubljana, 6. novembra - Inšpekcija za kmetijstvo začenja nadzor pravilnega skladiščenja in uporabe oljčnih tropin. Izvajala ga bo na Goriškem in Primorskem v oljarnah in na kmetijskih gospodarstvih, rezultati pa bodo znani konec novembra, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.