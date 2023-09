Letina oljk na Primorskem bo po pričakovanjih podpovprečna

Izola, 29. septembra - Letina oljk na Primorskem bo najbrž podpovprečna po količini in kakovosti, so povedali na novinarski konferenci v Izoli ob robu dogodka Oljka županov - oljka povezovanja. Med posameznimi nasadi so sicer velike razlike. Precej jih je napadla oljčna muha, zaradi česar bo treba pridelek pobrati, ko vsebnost olja še ne bo najvišja.