ZPS z novo kampanjo za pomoč potrošnikom pri spopadanju z draginjo

Ljubljana, 8. septembra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je zagnala kampanjo ZPS svetuje, potrošnik privarčuje, s katero želi potrošnikom pomagati pri soočanju z aktualno draginjo. V okviru kampanje bodo vsak mesec pripravili informacije in napotke za prihranke. Vsak mesec bodo pokrili eno od področij - od prehrane do telekomunikacij in financ, so sporočili iz zveze.