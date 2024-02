Zdravniška stroka za čimprejšnji sprejem zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu

Ljubljana, 24. februarja - Zdravniška stroka poudarja, da je čimprejšnji sprejem zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu nujen. Za izvajanje varnega in kakovostnega zdravstva je nujno potrebna tudi v zakonu predvidena neodvisna agencija, ki bo nadzirala in skrbela za kakovost, so na četrtkovi novinarski konferenci poudarili člani Slovenske medicinske akademije.