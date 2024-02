Inštitut za patologijo: Nismo vedeli, da smo dolžni prijaviti napako

Ljubljana, 21. februarja - Predstojnik inštituta za patologijo ljubljanske medicinske fakultete Jože Pižem je potrdil, da je prišlo do zamenjave vzorcev tkiva prostate. Kot je poudaril, je inštitut v celoti prevzel odgovornost za napako, ministrstvu za zdravje pa je niso prijavili, ker niso vedeli, da so kot izvajalec diagnostike na področju patologije to dolžni storiti.