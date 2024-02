Na ministrstvu za zdravje obžalujejo zamenjavo tkivnih vzorcev dveh bolnikov

Ljubljana, 16. februarja - Na ministrstvu za zdravje obžalujejo, da je prišlo do hude napake, zamenjave tkivnih vzorcev dveh bolnikov. V odzivu so zapisali, da se zavedajo resnosti situacije, ki vpliva na paciente, njihove svojce in tudi zdravstveno osebje. Vse vpletene institucije bodo pozvali k uvedbi internega strokovnega nadzora.